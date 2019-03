¡Beso de Aurora y Conrado!

María se deja detener por Pedro, que no tiene más remedio que actuar como brazo de la ley. Gonzalo deja claro a Francisca que María y él no se rendirán. La señora esperaba algo así. Tras la marcha de María, todos piensan que esto no se alargará más allá de la aparición de Francisca. Cuando Gonzalo se entera de lo sucedido, intenta marchar al encuentro de María. Se desmaya.

Aurora va a ir retirando los sedantes a Gonzalo. Tendrán que buscar otra forma de retenerlo. Emilia y Alfonso vuelven al pueblo y reciben noticia de la aparición de Francisca.

Rita miente a Aníbal para justificar que Isidro se ausente buscando la verdad sobre Matilde.

Aurora y Conrado se encuentran con Fernando. Conrado se enfrenta a él y a Aurora le gusta mucho. Aurora viene a ver a Conrado impresionada por la forma en que ha hablado a Fernando. Le besa.