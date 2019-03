Amalia se inventa una coartada y cuenta con la ayuda de Francisca para darle verosimilitud, pactan que ha ido a visitar a una partera que conocen para ayudarle a seguir el parto. Por su parte, Amalia sigue manipulando a Inés para que entienda que no tiene ni una oportunidad fuera de aquí.

Conrado regresa de sus gestiones respecto al juicio que tiene que enfrentar Aurora y confiesa a Candela que no lo tiene claro. Lucas se niega a admitir que Fulgencio Montenegro presida el tribunal que examinará a Aurora. Y parece que el chico ha conseguido recusar a Fulgencio, pero lo han sustituido por un médico que es un hueso, por lo que el peligro sigue estando presente.

La investigación en torno al paradero de María no dan sus frutos, así Francisca decide cambiar de estrategia… si la presión no funciona, dejará que se relaje y sea ella la que se delate. Y tiene razón porque los allegados ayudarán a María a escapar y no son conscientes de que es lo que Francisca espera.

Hipólito alimenta su mentira fingiendo una nueva llamada de Quintina ante Dolores. ¿Qué ha pasado con su mujer? Dolores organiza un viaje familiar a Soria para visitarla.

Alfonso y Emilia interrogan a Matías y él reconoce que está tonteando medio en serio con una chica.