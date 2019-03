Alicia ha desaparecido

AVANCE CAPÍTULO 884

Emilia les aclara que Alicia se ha ido sin el niño. Como Alicia no ha ido por allí, deciden salir a buscarla. No encuentran a Alicia. Dolores les habla del errático comportamiento de Alicia y que compró provisiones como para un viaje. Llega un sobre que confirma que Conrado no es el padre de David y llegan a la conclusión de que Alicia se ha marchado dejando abandonado a su hijo. David se presenta en el jaral para hablar a solas con Conrado y decirle toda la verdad.