Alfonso será infiel a Emilia

Capítulo 1153: lunes 7 septiembre

Francisca necesita pistas para saber qué hizo Raimundo en Fuerteventura. Raimundo está contento porque todo está volviendo a la normalidad pero ella no lo está tanto porque no controla la situación… aunque en estas llega Mauricio con noticias sobre Fuerteventura.

A Emilia le duele que Alfonso sea tan amable con Hortensia y tan seco con ella. Ramiro también ve algo extraño en el comportamiento de su hermano e intenta sonsacarle sobre Hortensia; éste se pone en guardia. ¿Lo manda Emilia?

Muy a su pesar, Severo aceptará la petición de Bosco: tregua a Francisca.

En el Jaral, el niño cada día da más trabajo, hay que contratar una niñera.

Dolores vuelve de forma inesperada e Hipólito y Gracia se conjuran para que no entre al colmado.

Severo monta en cólera al echar en falta un objeto de gran valor sentimental para él y culpa a Arsenio de ello perdiendo los papeles ante un asombrado Carmelo.

Capítulo 1154: martes 8 septiembre

Aunque el objeto de Severo aparece, los ánimos siguen encendidos por la reacción desmedida de éste. Y aunque Severo lamenta haber perdido los nervios, también se alegra de que Arsenio se haya ido de casa. No así Carmelo, que instala a su amigo en la posada y pide la mejor habitación: él asume todos los gastos. Severo necesita el consejo y el consuelo de Candela. Sabe que Arsenio planea algo, pero ¿qué?

Arsenio se acerca simpático a Candela pero ella no se muestra receptiva en absoluto. Por otro lado, Carmelo y Severo se ven por primera vez tras la bronca. Carmelo, grave, quiere hablar seriamente de lo ocurrido.

Mauricio ha averiguado el lugar donde Raimundo se hospedó. Francisca usará esa información y escribirá un telegrama a Fuerteventura…

Alfonso insiste en que su relación con Hortensia es absolutamente blanca y le molesta que lo duden. Ante la presión que siente, Alfonso ha dejado plantada a Hortensia. Emilia no puede evitar sentirse culpable.

Bosco promete no ausentarse del mundo como hizo su padre cuando murió Pepa y por fin escribe una sentida carta a su hermana contándole que Inés ha muerto.

Al entrar en el Colmado por fin, aunque es de noche y los chicos han intentado ocultar los cambios, Dolores monta en cólera.

A la hora de plantearse contratar a una niñera, Severo le deja claro a Bosco que todos temen que Francisca use a la niñera como caballo de Troya como una vez hizo con Sabina. Se cuidarán para que esa situación no se repita. Bosco habla claramente con su abuela y ésta le asegura que no puede ni quiere intervenir.

Capítulo 1155: miércoles 9 septiembre

Carmelo obliga a Severo a reconocer que fue injusto y éste promete disculparse con Arsenio. Y así, frío y por compromiso, pide disculpas a Arsenio por lo ocurrido. Carmelo, en cambio, sí ofrece sus disculpas sinceras. Arsenio le reitera su oferta de marchar a Argentina con él.

Sol y Lucas hacen el amor por primera vez. Con intención de animarle, Sol convence a Lucas para que vaya a la fiesta de despedida del padre de José Luis a la que había sido invitado en Madrid.

Emilia se disculpa con su marido y le pide que siga ayudando a Hortensia. Ramiro y Prado alaban su actitud y son solidarios con ella pues saben lo mal que lo está pasando. Alfonso tiene una pequeña charla con Hortensia y para su sorpresa, le dice que los demás no están desencaminados al pensar que se siente atraída por él.

Mauricio llega con la respuesta a su telegrama. Francisca lo lee complacida: pronto se aclarará todo, para bien o para mal.

Carmelo informa formalmente a su amigo, e inevitablemente a Candela porque está presente, que se marcha a Argentina con Arsenio.

Capítulo 1156: jueves 10 septiembre

Severo hace un primer intento de disuadir a Carmelo, pero se da cuenta de que no es el lugar estando frente a Candela. Una vez en la quinta, Severo escucha los motivos de Carmelo para marcharse y no puede rebatirlos.

Lucas se hace de rogar para aceptar la propuesta que le ha hecho Sol: marchará a la fiesta.

Tras la tirada de tejos, Alfonso está más raro y Emilia comienza a estar harta. Alfonso y Hortensia están en un tris de besarse.

Francisca oculta a Raimundo la llegada del telegrama procedente de Fuerteventura.

Dolores requiere la colaboración de don Anselmo para romper la relación de Hipólito con Gracia, pero no tiene éxito, pues el curo no está por la labor de ir contra el evidente amor que sienten.

Bosco y Candela informan a Severo de que hay una candidata para ocupar el puesto de niñera. Surgen repentinas dudas sobre la nueva criada, que ha llegado y les está escuchando; Berta, así se llama, deja muy claro que si no es deseada en la casa, marchará.

Capítulo 1157: viernes 11 septiembre

Alfonso intenta retenerse, pero Hortensia alimenta su deseo hasta que se deja llevar y la besa. Emilia está a punto de pillarles pero se dan cuenta a tiempo.

Berta se gana a Rosario y Bosco. Cuando se acerca al niño, éste no la siente como una extraña y la acepta a la primera.

Lucas llega a la casa familiar de José Luis y explica la razón por la que ejerce en Puente Viejo: el pueblo, sus gentes y su amor.

Francisca vuelve con una carta para Mauricio de Fe, que explica cómo le va en el balneario.

Candela pregunta a Carmelo por su intención de marcharse. Él se muestra decidido a partir. Candela pide a Severo que deje ir a Carmelo, por mucho que le duela que se vaya con Arsenio.

Francisca pasa a visitar a Bosco y se cruza con Severo, que viene a dar el visto bueno a la niñera. Berta también se gana a Candela, como ya ha hecho con Rosario, Beltrán y Bosco, que la contrata.