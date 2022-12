Aurora vuelve a París con Beltrán

Don Anselmo se recupera en el dispensario e insiste en que sus dolencias son menores. Pero el cura llega a la confitería agotado y Candela lo convence que se mude con ella para cuidarlo.

Severo pone las fábricas a nombre de Eliseo y lo obliga a trabajar, pero éste se muestra insolente. Claramente, no quiere más que sacar provecho económico. En cualquier caso, queda claro que no sabría por dónde empezar. Lo que sí hace es perseguir a Sol, por mucho que ella insiste en que no quiere nada con él.