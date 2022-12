Aurora conocerá a todos

Aurora se lanza a los brazos de su padre en un reencuentro emocionado y feliz. Rosario avisa a Gonzalo de la llegada de Aurora. Don Anselmo le impide salir a su encuentro. Don Anselmo intenta que Gonzalo no sea impulsivo y lo acompaña a ver a Aurora. Gonzalo se presenta a Aurora. Todavía no ha llegado el momento de que sepa la verdad. Tristán presenta a Candela a Aurora, nombrándola como “la confitera”. Gonzalo pide disculpas a Candela en nombre de Tristán. Ella asegura que no hay nada que perdonar aunque el gesto le ha dolido. María se encuentra por fin con Aurora en la casa de los curas.

Pedro mete la pata y acusa a Vladimiro de ser un peligro sin darse cuenta de que está presente.

Francisca y Raimundo deciden olvidar lo sucedido en aras del bien común. Raimundo viene al Jarral a tantear si puede quedarse. Raimundo adelanta que se avecinan cambios. Raimundo comunica a sus hijos que Francisca y él han roto definitivamente. Se guarda los motivos.

Mariana es testigo de cómo Soledad da una oportunidad a Olmo que va más allá de una simple amistad. Mariana va a Don Anselmo con el cuento de la extraña actitud de Soledad y la pone en evidencia. Soledad intenta apartar a Mariana, sin éxito. Comprende que deberá confesarle la verdad. Soledad confiesa a Mariana que ha vuelto a Puente Viejo con la única intención de vengarse.