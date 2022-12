Algo trágico sucede en la protesta

Hernando se disculpa con su mujer, no puede ofrecerle un matrimonio “normal” pero quiere que la convivencia sea buena. Le propone pasar un día en familia, cosa que Beatriz no quiere pero Camila la convence. Elías tampoco se toma muy bien el acercamiento del matrimonio, cosa que a Camila no le sienta nada bien: defiende su matrimonio y su derecho a aprovechar cualquier acercamiento a Hernando.

Día de campo. Beatriz está bien pero cuando Hernando se acerca, se pone tensa. Al terminar el día, las cosas no han ido como hubieran deseado, por algún motivo, la familia no termina de cuajar. Camila, melancólica, toca el piano mientras Hernando, triste, la escucha tocar. La melodía se ve interrumpida por gritos terribles.

Los poceros han dicho que no hay agua en el lugar en el que Carmelo les ha ordenado cavar. Alfonso cree que a Carmelo lo han engañado, así éste lo acusa de haberlo engañado. Elías lo niega, pero Carmelo es libre de pensar lo que quiera.

Mauricio se despide en La Casona: va a unirse al grupo que irá a Munia, para estar pendiente de Raimundo, por quien Francisca está muy preocupada.