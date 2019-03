VIDEOENCUENTRO CON NANI JIMÉNEZ Y JOSÉ ÁNGEL TRIGO

José Ángel nos ha contado que su personaje preferido es el de Iván, y ha aceptado que su personaje no es del todo popular. Rebeca, gracias a la acción de su trama, es la preferida de Nani. Al igual que José Ángel ella entiende parte de la crispación que genera en el espectador, el hecho de que ella pudiese presentarse como una sustituta de Carol.

El actor que interpreta a Rubén en El Internado nos ha contado que es un apasionado de los deportes. Además, ha confesado que Rubén tiene un lado bueno que va a conocerse muy pronto y va a encantar a la gente.

Hace muy pocos días, José Ángel nos sorprendía con un sugerente posado en la revista Oh My God!, y hoy nos ha contado que, a pesar de su timidez, está contento con el resultado. "Ahora que veo las fotos, no entiendo cómo no me depilé las piernas también".

Respecto a la trama de la serie, Nani nos ha contado que la situación en El Internado está muy difícil y si sobreviven será un gran logro, porque, lo que es seguro, es que habrá muertes. Es muy poco lo que los actores de El Internado pueden contar, debido a un contrato de confidencialidad que han firmado.

Pese a todo, hemos conseguido sonsacarles algún que otro avance. "En el próximo capítulo veremos lo que le pasó a Amaia con Curro en el pasado", dice Nani. Una escena, que casualmente señala como la más dura de rodar desde que forma parte de El Internado.

De secuencias duras tampoco se ha librado José Ángel Trigos, quién recuerda sus repetidas broncas y peleas con Iván.

Hablando del futuro, y de los sueños que quieren cumplir, Nani nos ha dado la frase de la tarde: "Seguir soñando".

Los problemas técnicos al comenzar el videoencuentro nos han impedido rescatar la grabación y por ese motivo, no podemos ofreceros el vídeo al completo.

En esta entrevista os resumimos los titulares más destacados de su paso por antena3.com