Juanjo, a María: “Es imposible ser virgen y estar embarazada”

EL INCIDENTE | CAPÍTULO 1

María ya sabe que está embarazada. Desesperada porque cree que esto es imposible al no haber mantenido relaciones sexuales, busca información en Internet sobre posibles casos similares. Al no encontrar nada, le cuenta la gran noticia a su amigo Juanjo, que no sale de su asombro. ¿Creerá Ribero el ‘milagro’ de su embarazo?