PERSONAJES 'EL ILUSIONISTA'

Ifenesh Hadera es Kay Daniels en 'El Ilusionista'. Kay es un personaje muy importante en la serie. Es una de las agentes especiales del FBI, que trabajará con Cameron Black aunque su relación no será del todo buena. Key no será muy partidaria de la entrada del mago Cameron al cuerpo del FBI. Asegura que no le gusta nada la magia.