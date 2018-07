Ramiro y Palomares sospechan que Gamboa ha matado a Sol

AVANCE DE 'LA ENERGÍA QUE MUEVE EL MUNDO'

Palomares está preocupado porque Ramiro no ha subido a hacer su turno de guardia. El sospecha que no lo ha hecho porque no hay nada que buscar, porque sabe que Sol está muerta. Aunque su amigo no lo sabe ciertamente sospecha que Gamboa la ha matado. Palomares decide zanjar el asunto e ir a hablar con Gamboa, armado con un cuchillo. ¿Qué le dirá al malo malísimo de El barco? ¿Se enfrentarán a él?