Sube a bordo de El Barco

Si te encanta el mar y no te mareas bajo ningún concepto, tenemos la competición ideal para ti. ¿Conoces bien el Estrella Polar? Entonces no tendrás ningún problema para crear una sala ambientada en este navío. Tú decides en qué fijarte: los camarotes, la sala de máquinas, el puesto de mandos, la cubierta, etc. Eso sí, entra en habbo y descubre cómo enviar tu pantallazo.

Un total de 10 serán las obras seleccionadas y que lograrán un hueco en una Planta muy especial del Navegador, dedicada precisamente a la serie y que se llamará 'El Barco en Habbo'. Además, sus dueños serán recompensados con la Placa de la serie (si es que aún no la han obtenido uniéndose a su página de grupo), la placa general de Antena 3 y un set de furni marítimo.

¿A qué esperas para participar?