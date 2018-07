Marina Salas: "Vilma encontrará un nuevo amor"

Escuchamos rumores de nacimientos en esta nueva temporada, sin embargo, Marina Salas no nos confirma que será el bebé de Vilma el que nacerá. No obstante, si que nos ha contado que el embarazo de Vilma se empezará a notar más, además afirma que no ha sido fácil rodar con la prótesis de embarazada debido al calor y la arena, en los lugares de rodaje.

También hemos querido saber como seguirá la relación entre Piti, Vilma y Palomares. Marina cuenta que en la temporada anterior decide poner punto y final a este triángulo amoroso, pero al parecer Vilma encontrará un nuevo amor en esta tercera temporada, un chico coreano que conocen en este misterioso edificio que encuentran.