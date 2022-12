De la Cuadra supera el cáncer y pierde a Salomé

Julia comunica sonriente a Julián que se ha curado, que no hay ni rastro de los marcadores biotumurales. "Ya no tiene cáncer".

Julián no da crédito a las palabras de la doctora, "no puede ser que fuese a morirme y que ahora está bien".

"Me ocultaste que te morías, yo ya no puedo estar contigo"



El cáncer ha remitido, ya no está y Palomares piensa que es un milagro. Quizá el milagro que esperaba de Dios cuando se subió al mástil de El Barco .

Pero no todo son alegrías, Salomé se entera de la enfermedad de su novio en el mismo momento en el que todos saltan de alegría celebrando lo que se suponía una buena noticia.



Abatida y muy triste, Salomé le pide explicaciones a Julián. "No te imaginas lo feliz que me siento sabiendo que no te vas a morir", le dice a De la Cuadra.

Pero Salomé rompe a llorar, "yo ya no puedo estar con un hombre que me ha mentido, de la forma más atroz y absurda".

Salomé no soporta la idea de que De la Cuadra estuviese muriendo en silencio mientras ella esperaba a su hijo.