El Ministro se convierte en coleccionista de arte con el dinero de los españoles

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 4

La subasta no salió como el ‘Cuerpo de Élite’ tenía en mente y es que Elena tenía algo más importante que hacer que escuchar la palabra de seguridad. Resolviendo su misión más personal, no se enteró del momento preciso en el que soltar el gas y, ante ese error, el Ministro se motivó a comprar el Murillo con dinero público. Nada más y nada menos que diez millones de euros que Andrea no sabe de dónde sacará.