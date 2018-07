Esta noche en 'El cuento de la criada': así estalló el nuevo régimen de la República de Gilead

ESTA NOCHE A LAS 22:40 HORAS, EN ANTENA 3

"Nada cambia de golpe. Cuando masacraron el Congreso, no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Así es como permitimos que sucediese". Esta noche a las 22:40 horas en Antena 3, veremos cómo estalló el nuevo régimen de la República de Gilead y las mujeres fueron despedidas de sus empleos. Moira y June Osborne (Defred) descubrirán una nueva vida que nunca se habían imaginado: "Las mujeres ya no pueden tener propiedades". No te lo pierdas, esta noche, continúa la historia de 'El cuento de la criada'.