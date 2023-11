Ángel Cristo, decepcionado tras el platón de Bárbara Rey: “Acabo de verla irse”

Ángel Cristo sabe que su circo está en las últimas. TVE no ha aceptado la propuesta de su gala y tras la vuelta de Payasito, el domador busca la manera de salvarlo.

Payasito convence a Ángel de que no está todo perdido y de que si hay una manera para de que las cosas cambien hay que ir a por todas. Ángel hace caso a su amigo y decide ir a ver a Bárbara Rey para hacerle la propuesta que cambiará su vida.

Ángel, Payasito y Blasco se presentan en el rodaje donde Bárbara Rey está rodando con Rocío Dúrcal. A pesar de que Blasco ya ha asegurado que ha hablado con alguien del círculo de Bárbara y no quieren saber nada del asunto, el joven decide intentarlo y hablar directamente con la vedete.

Paco Ostos, la mano derecha de Bárbara, recibe a los tres amigos asegurando que no ha recibido noticias del domador ni de la supuesta gala: “Yo sé que Bárbara es una estrella, que está en su mejor momento, pero me merezco cinco minutos para hablar con ella”, pide Ángel.

Paco Ostos accede y va a hablar con María, a quien no le hace mucha gracia la idea de recibir al domador. La joven recibe una misteriosa llamada: “Estas completamente loco, también te echo muchísimo de menos, pero no puedo”, señala la artista al teléfono. “Estas loco de remate, ¿no has visto que esto está lleno de paparazis?”, dice Bárbara Rey cuando descubre que la persona con la que habla por teléfono está abajo, esperándola.

Blasco, Ángel y Payasito descubren a la vedete marchándose de allí con un hombre y dejándoles tirados. Paco Ostos se disculpa con ellos, pero a Ángel no le ha hecho nada de gracia y se siente decepcionado. Parece que hablar con Bárbara Rey va a ser mucho más difícil de lo que esperaba.