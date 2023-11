¡Luces, cámara y acción!: Así se rodó el primer capítulo de Cristo y Rey

Los espectadores ya han disfrutado del primer capítulo de Cristo y Rey en Antena 3. La piel del domador ha sido el título con el que la serie ha dado comienza a la historia de Bárbara Rey con Ángel Cristo.

Un primer capítulo en el que hemos visto muchos efectos especiales en las escenas con los animales: "Para ayudar a los actores a meterse en situación con estos animales que no están ahí contamos con otros actores especializado en movimientos de animales", nos ha contado Álvaro Vicario, Director de VFX.

Para Belén y Jaime ha sido la primera vez que han trabajado con efectos visuales: "Me ha parecido muy complicado", señalaba la actriz. Para Jaime ha sido muy divertido: "Estas escenas no me las he preparado porque ha sido como volver a tener seis años", nos ha confesado.

Lo cierto es que Cristo y Rey cuenta la historia de un circo de finales de los años 70 donde había mucho maltrato animal: "Hemos contado está historia en 2022 sin que haya absolutamente ningún animal en ningún momento", añade Álvaro Vicario.

