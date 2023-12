Blasco se enzarza en una discusión con Ángel por Bárbara Rey: “Ella no se lo merece”

Bárbara Rey sigue anclada a un matrimonio lleno de adicciones, drogas y malos tratos. Han pasado siete años y Ángel y Bárbara tienen dos hijos: Sofía y Ángelito. El circo tampoco atraviesa su mejor momento, pero la amistad entre la vedete y Blasco está más afianzada que nunca.

El joven descubre que Ángel ha vuelto a pegar a Bárbara y Blasco enloquece. El joven no duda en buscar a Ángel para pedirle una explicación: “María no se merece esto”, señala.

Ángel no le hace mucho caso: “¿Tú me estás escuchando? Que ella no se lo merece”, le vuelve a recriminar.

Los dos empiezan a discutir y el domador le pide a su amigo que se tranquilice: “Mucho te importa a ti mi mujer, ¿no?”, le pregunta Ángel a Blasco.

El joven se queda callado, lo cierto es que Bárbara le importa demasiado: “Pues sí, ¿sabes por qué? Porque tu mujer tiene que hacer un espectáculo para los niños con el cuello lleno de moratones”.

Ángel le dice que le pregunte a ella: “Se pasa el día tocándome los cojones y a veces a uno no le queda más remedio”, justifica.