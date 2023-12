Blasco confunde los sentimientos y besa a Bárbara Rey: “Ángel no te merece”

Blasco lo ha organizado todo para que la función de Bárbara salga a las mil maravillas. Lo cierto es que la vedette ha logrado vender todas las entradas de su espectáculo.

Tras terminar, Bárbara le agradece a Blasco todo lo que ha hecho por ella: “Te lo mereces Bárbara”, le dice Blasco. “Todo esto te lo debo a ti”, señala ella y él se deja llevar y decide besarla.

Bárbara le pide perdón, le ha dado a entender algo que no era: “Yo te quiero muchísimo, pero te he dado a entender algo que no era y de verdad que lo siento mucho”, señala.

Cuando Bárbara habla de Ángel, Blasco decide no callarse: “Ángel no te merece Bárbara, él no ha sabido cuidarte”, pero ella no quiere y más ahora que las cosas están yendo bien.

Lo que no se imaginan es que Cata ha presenciado todo el momento. Blasco la descubre y se acerca a ella que se hace la sorprendida.

Lo cierto es que el rechazo de Bárbara le ha dolido y tras mucho tiempo limpio, Blasco vuelve a caer en la peor adicción: “¿Te queda algo por ahí?”.