El terror de Clara y gran preocupación en Castamar: “¡El Rey ha desaparecido!”

Clara Belmonte narra el miedo que corre por su cuerpo desde el día que se enteró que su padre había sido ejecutado. Un terror que le impide salir a espacios abiertos.

“Dicen que los seres inferiores no sienten. Pero entonces, ¿cómo son capaces de intuir que su tiempo entre nosotros se acaba? No sirve intentar engañar a su miedo adormeciéndolo con hielo. Cuando caen dentro, se retuercen de dolor. Aunque nadie lo vea. Dicen que los negros, los animales, los locos, no sienten... pero les veo por dentro. El corazón disparándose, su dolor intenso. El mío. El mismo que sentí cuando me enteré de la ejecución de mi padre. El mismo que me paraliza desde aquel día y me impide salir a espacios abiertos”.

Además, la Reina se da cuenta de que el Rey ha desaparecido y su grito hace estallar la preocupación en Castamar.

Durante la celebración en palacio, los deseos y los secretos comienzan a salir a la luz. Al igual que en el último convite, en el que Sol Montijos diseñó un juego de seducción para Francisco Marlango.