Secretos que jamás deberían salir a la luz y una prueba insospechada: "Armando Belmonte nos mintió"

Elisa se siente muy mal con su amiga y acaba confesándole a Clara que la estuvo espiando porque Amelia se lo ordenó y así alejarla de Diego de Castamar: “Lo de que estás enamorada no se lo he contado a nadie”. Además, por su culpa no pudo ayudar a buscar la prueba que podría salvar a su padre.

“Va a tener un hijo”, le confiesa la sirvienta a la cocinera que se queda totalmente en shock porque descubre que así, lo ha perdido para siempre.

“Cuando estuve a punto de morir, Diego me dijo que el amor todo lo puede. El amor no puede nada. Será la primera vez que prepare capón relleno de foie, nadie sabe mi secreto. Uno más de los que nadie conoce. Los secretos forman parte de nosotros, son inevitables. Por mucho que se escondan, no desaparecen, solo podemos disimularnos y comportarnos como si no los tuviésemos. Como cuando el culpable descubre que para ser inocente solo basta con parecerlo. A veces es necesario confiarle un secreto a alguien y con él, le entregas tu libertad. Porque lo más valioso de un secreto, es que nunca salga a la luz.”

Finalmente, Diego de Castamar recibe la carta en la que se confirma la prueba más insospechada que esperaba: “Armando Belmonte nos mintió, fue él el que mató al coronel Quintanilla”.