Clara asesina a Enrique para salvar la vida de Diego de Castamar

Clara Belmonte se entera de que Diego de Castamar se ha batido en duelo a muerte con Enrique de Arcona. Con valentía, sale en su búsqueda porque no puede concebir la pérdida de su amado.

“En la vida, como en la cocina, es necesario tener preparados los ingredientes con antelación. También estar preparados para los imprevistos. Siempre los hay. Y entonces, no hay que pensar, solo actuar.

Céntrate en lo que sea. Cuenta los pasos. 12, 13, 14. O los latidos del corazón. Como cuando de niña la cabeza apoyabas en el pecho de tu padre y te contaba cómo se llamaba el sonido. Pum-pum-pum-pum. No, no era así. Toc-toc-toc-toc. Tampoco. Céntrate en eso. Recordar el nombre de los latidos del corazón. No. No lo recuerdo, no sé. Sigue pensando, desvía el miedo. Sigue, déjalo atrás. Hasta que lo pierdas de vista.

Solo hay que tener una meta clara y llegar a ella. Aunque solo sirva para darse cuenta de que no es el momento. Porque el miedo sigue ahí. Decidiendo por nosotros.

Blup-dup-blup-dup. Eso es. Blup-dup. Así se llaman los latidos del corazón. Te acuerdas de las cosas cuando ya no son necesarias. No estamos preparadas para que el miedo vuelva o tal vez, nunca se fue. Blup-dup”

Clara Belmonte llega hasta el lugar donde Diego y Enrique se baten en duelo. EL duque sale herido y la cocinera se arma de valor para poder asesinar al marqués.

Ahora, la vida de Diego corre peligro tras resultar herido.