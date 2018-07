La relación entre Ulrike y Álex continuará marcada por constantes desencuentros

EL MIÉRCOLES, A LAS 22:30 HORAS, 'BUSCANDO EL NORTE' EN ANTENA 3

La relación entre Ulrike y Álex no ha comenzado con buen pie. Desde que pisó suelo alemán, el joven emigrante no ha hecho más que meter la pata con su prima y jefa. Sin embargo, por petición de su padre y a regañadientes, Ulrike se verá obligada a ayudar a Álex a buscar piso. ¿Aprovechará el joven la ocasión para acercarse a ella y limar asperezas? El miércoles, a las 22:30 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de 'Buscando el norte'.