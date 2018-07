Belén Cuesta: "Buscando el norte es una historia que a muchos les tocará de cerca"

Belén Cuesta es Carol en 'Buscando el norte', una chica muy optimista, alegre y que ella misma describe como valiente "A mi me gustaría ser tan valiente como Carol". La actriz nos ha contado que nunca ha hecho algo tan radical como su personaje "en momentos que no tenía trabajo me he ido a estudiar fuera, pero siempre de manera temporal, pero si tengo familia que se ha tenido que ir. Al final Buscando el norte es una historia cercana a todo el mundo".

"El rodaje en Berlín está yendo muy bien, hace más frío que veces anteriores pero Berlín es una ciudad maravillosa, es una ciudad única en toda europa, es una suerte estar aquí. Si hubiesemos rodado esto en Madrid hubiese sido más rollo", nos cuenta la actriz.

Belén explica que la gente tiene que ver la serie porque "van a reirse mucho, se van a divertir, van a ver sitios que a lo mejor no conocen y a lo mejor aprenden alemán".