Vicenzo sugiere que Guido tuvo algo que ver con la muerte de Maurizia: “No os quitaré el ojo de encima”

La llegada de Agata ha sacudido la vida de los Borghi. La joven se ha adentrado en la familia para descubrir la verdad sobre la muerte de su madre Maurizia y Guido no ha tardado en descubrir que estaba mintiendo sobre su identidad.

Como ella, Vicenzo también trata de investigar el caso. La policía italiana decidió cerrarlo, pero él cree que la familia de Borghi oculta algo. “Con el cierre del caso tu por fin estarás a salvo”, ha señalado el policía, sugiriendo que Guido tiene algo que ver con la muerte de Maurizia.

Vicenzo se ha propuesto investigar el caso por su cuenta y seguir muy de cerca a los Borghi. “Yo no me rindo y no os quitaré el ojo de encima”, le ha advertido a Guido. ¿Estará en lo cierto? ¿Tendrá el marido de Anna relación con la muerte de Maurizia?