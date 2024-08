Guido carga duramente contra Sole tras descubrir que ha rechazado la beca: “No te reconozco”

Sole está pasando por el momento más duro de su vida. La joven está embarazada de un chico que no quiere saber nada de ella y sus planes de futuro se han echado a perder en un segundo.

La joven, que tenía una beca para irse a estudiar a Bruselas, ha decidido rechazarla y Guido se ha enterado de que se la habían concedido gracias a Miriam. “No te reconozco”, ha advertido, ante la mirada triste de Sole, “¿por qué te empeñas en arruinar tu vida?”.

Su hija trata de asimilar su nueva vida, pero no es fácil sabiendo que siempre la han tenido por la hija perfecta. “Por fin lo has dicho, te he decepcionado”, ha asegurado Sole, gritando.

La casa de los Borghi se ha llenado de rabia y reproches y Guido se plantea si lo está haciendo bien como padre. ¿Estará perdiendo a Sole?