¿Una causa perdida? La lección que podría hacer cambiar a Federico de opinión sobre el embarazo de Sole

Federico no se ha tomado nada bien la noticia del embarazo de Sole. Aunque la joven ya sabía que lo más probable era que no se quisiera involucrar, no esperaba una reacción tan mala.

Al ver a Sole tan disgustada, Agata no ha tardado en enterarse de lo que Federico le había dicho. La enfermera ha conectado mucho con Sole en poco tiempo y no quiere verla sufrir, así que, cuando se ha encontrado a Federico en un bar, no ha dudado en dejarle las cosas claras.

“Las cosas no se hacen así”, le ha advertido al joven. Pese al estado de shock de Federico, Agata ha continuado su discurso, asegurándole que, si volvía a hacer daño a Sole, se las vería con ella: “Las personas se merecen ser amadas”.

La cara de Federico ha cambiado por completo, tan solo pudiendo asentir y tragar saliva. ¿Conseguirán las palabras de Agata hacerle cambiar de idea? Descúbrelo en los próximos episodios de ¡Buenos días, mamá!