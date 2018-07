Olivia Colman de 'Broadchurch', nominada en los Premios Emmy Internacionales

La Academia anunció a los 40 nominados que competirán en 10 categorías y donde participarán 18 países, entre ellos Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Filipinas, Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia, Turquía y Reino Unido. Por primera vez, los premios incluirán producciones emitidas en Estados Unidos y de lengua no inglesa.



Dirección artística

- 'El Informe Kliksberg II - El otro me importa' (Argentina)

- 'The Exhibition' (Canada)

- 'Nonfiction W: Picture Book Touch, Feel, and Fragility' (Japón)

- 'Wagnerwahn - Mythos und Machenschaften des Richard Wagner (The Wagner Files)' (Alemania)

Mejor interpretación masculina

- Stephen Dillane ('The Tunnel') (Reino Unido)

- Claude Legault ('19-2') (Canadá)

- Pablo Rago ('Televisión por la Justicia') (Argentina)

- Xiubo Wu ('The Orphan of Zhao') (China)

Mejor interpretación femenina

- Tuba Büyüküstün ('20 Dakika')Ay Yapim and Star TV (Turquía)

- Olivia Colman ('Broadchurch')Kudos (Reino Unido)

- Romina Gaetani ('Televisión por la Justicia')On Tv- Llorente y Villarruel Contenidos SA / CIN (Consejo Interuniversitario Internacional) (Argentina)

- Bianca Krijgsman ('De Nieuwe Wereld')IJswater Films/NTR Television (Países Bajos)



Mejor comedia

-'Please Like Me' (Australia)

- 'Late Nite News with Loyiso Gola' (Sudáfrica)

- 'The Mayor´s Wife' (Brasil)

- 'Wat als 2?' (Bélgica)



Mejor documental

-'De Volta' (Brasil)

- 'Frihet bakom galler' (Suiza)

- 'No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka' (Reino Unido)

- 'Phantoms of the Border' (Corea del Sur)



Mejor drama

-'Prófugos' (Chile)

- 'The Tunnel' (Francia)

- 'Utopía' (Reino Unido)

- 'Yae's Sakura' (Japón)



Mejor programa sin guión

-'Educating Yorkshire' (Reino Unido)

- 'Master Chef China' (China)

- 'Missie Mosango' (Bélgica)

- 'O Infiltrado' (Brasil)

Mejor telenovela

- '30 Lives: Maxim Bouchard' (Canadá)

- 'Belmonte' (Portugal)

- 'My Husband's Lover' (Filipinas)

- 'Precious Pearl' (Brasil)



Mejor TV movie

- 'Alexander and Other Heroes' (Brasil)

- 'An Adventure in Space and Time' (Reino Unido)

- 'Radio' (Japón)

- 'Unsere Mütter, Unsere Väter' (Alemania)



Mejor programa de prime time de habla no inglesa

- 'Pasión prohibida' (Estados Unidos)

- 'La Patrona' (Estados Unidos)

- 'El Señor de los Cielos (Estados Unidos)

- 'Temple de Acero' (Estados Unidos)



Los ganadores serán anunciados el próximo día 24 de noviembre en una gala desde el Hotel Hilton de Nueva York.