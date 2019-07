MEJORES MOMENTOS 'BIG LITTLE LIES' | CAPÍTULO 1

Celeste, Perry y sus gemelos, Max y Josh, aparentan ser la familiar perfecta en Monterrey. Max y Josh le confiesan a su padre que en el colegio le han hecho daño a una niña, pero Celeste prefiere no hacer caso y sigue pensando que no tiene que ver con Amabella. Perry, por su parte, cree que sus hijos no deberían acercarse a Ziggy tras lo ocurrido con la hija de Renata. Y tras su diferencia de opiniones, protagonizan un tenso enfrentamiento.