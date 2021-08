La conmovedora declaración de Xabi moribundo que hace cambiar a María

Xabi tiene pendiente contar a María el secreto sobre su enfermedad. Hasta ahora, no se ha atrevido pensando que la perdería. No obstante, hospitalizado y sintiendo que se le va la vida, quiere ser sincero.

Y no sólo le revela su verdad: también se declara de una forma tan bonita que consigue conmover a María. Cuando ella escucha ‘Te quiero’, algo cambia en su interior. Pretendía contarle a Xabi que no es la persona que él cree pero decide no darle un disgusto.

Eso sí, cuando Tony llega con un cura para que les case, María se niega. ¿Se está replanteando seguir adelante con el plan para hacerse con el dinero de Xabi?