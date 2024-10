“Son adelantadísimas a su época”: las protagonistas de Beguinas demuestran todo lo que saben sobre la historia real

No es nada extraño que la gente no conozca la historia de las beguinas porque se las ha invisibilizado durante muchos años, pero gracias a la nueva serie de Antena 3, podremos acercarnos a ese grupo de mujeres que vivieron de forma independiente en el siglo XVI.

Amaia Aberasturi, la actriz que interpreta a Lucía de Avellaneda en Beguinas, admite que le dio mucha pena no conocerlas y que nadie le hubiera hablado de ellas hasta ahora. Y Bea Segura, que hace de Marie Anne, no esconde que "no tenía ni idea de quiénes eran".

Por su parte, Lucía Caraballo, que da vida a Beatriz, no entiende por qué la historia las ha ocultado, mientras que Ella Kweku, que hace de Guiomar Ruy, afirma que es "una historia que ha desaparecido" y eso a ella le parece mucho más fascinante al poder recrearlo en una serie.

Al preguntar a Melani Olivares, la actriz que da vida a Sibila, no ha dudado en detallar todo lo que ha descubierto a raíz del rodaje y, por desgracia, cree que "no hemos avanzado tanto". Además, a Silma López, Juana en la serie, le parece "injusto" no conocerlas. ¡Dale play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos han contado sobre ellas!