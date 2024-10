¿Quiénes fueron las Beguinas? El elenco de la serie analiza su historia

Yon González es uno de los grandes protagonistas de Beguinas y da vida a Telmo Medina, el único hombre que entra en el beguinato y que protagonizará una potente trama junto al personaje de Lucía, interpretado por AmaiaAberasturi. Para este actor, las Beguinas son "el comienzo del feminismo y la liberación de la mujer".

A Cristina Plazas, Gabriela en la serie, le parece "fascinante" que ya existiera en el siglo XVI una congregación así. Por su parte, el personaje de Rodrigo de Guzmán, interpretado por Javier Beltrán, admite que le parece “súper interesante" la historia y está convencida de que cautivará al espectador desde el primer minuto.

Laura Galán, la sirvienta de los Avellaneda, no da crédito y no entiende cómo podía no conocerse la existencia del beguinato, así que esta serie es una gran oportunidad de dar visibilidad a una comunidad asombrosa.

Jonás Berami se puso a investigar una vez supo que se metería en la piel de Lebrín y confiesa que flipó: "Se extendía por toda Europa". Por su parte, Ignacio Montes cree que son unas "auténticas heroínas" y Jason Matilla asegura que "fueron unas mujeres maravillosas porque estaban adelantadas a la época". ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que nos han contado al respecto!