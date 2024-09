¿Quién es Sibila García en Beguinas? Melani Olivares cuenta que "se crió en la calle y la molieron a palos"

Sibila es una mujer desconfiada, superviviente y sensible, que creció en la miseria y la prostitución. Embarazada, decidió escapar y encontró su lugar en el beguinato de dónde no quiere salir por miedo a enfrentarse a los peligros de la vida.

Su mayor preocupación es su hija Beatriz y, aunque ésta se lo reproche, hará lo imposible por tratar de protegerla. Se disputa la sucesión de Lucrecia con Marie Anne, con la que rivaliza por el puesto de Gran Dama.

Melani Olivares es la encargada de dar vida a Sibila y explica que su personaje es "una mujer huérfana de madre y de padre, que se crio en la calle y de ahí las cicatrices. La molieron a palos y entendió que si se acostaba con hombre iba a poder tener comida".

Al ser preguntada por Beguinas, Melani asegura que "lo que más me sorprende no son las cosas que descubro por nueva, sino porque sea tan parecidas a ahora. Eso es lo que más me remueve de esta serie". ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que nos ha contado sobre su personaje!