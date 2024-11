“Ella relaciona el placer a Dios”: Lucía Caraballo analiza la relación de Beatriz con el sexo

Si algo nos ha dejado claro Beatriz desde el primer capítulo, es que vive su sexualidad libremente. Al contrario que otras mujeres de la época, no considera que el placer sea pecado y no piensa renunciar a él.

“Ella relaciona el placer a Dios porque si él quiere que ella disfrute, cómo no voy a hacerlo”, explica Lucía Caraballo con respecto a Beatriz, el personaje que interpreta en la serie. A pesar de ser una mujer muy devota, no quiere renunciar al sexo.

Lucía recalca que su personaje diferencia a la perfección el sexo voluntario del no consentido y puntualiza que “muchos hombres no entienden que una mujer libre no necesite nada más, ni amor, ni matrimonio, ni nada”.

La actriz recuerda una de las escenas más duras que ha tenido que grabar de su personaje, cuando Beatriz va a encontrarse con uno de los amantes y éste aparece con un grupo de hombres que la acusan de bruja e intentan forzarla. Por suerte, otro chico apareció para salvarla. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que nos ha contado Lucía sobre la relación de Beatriz y el sexo!