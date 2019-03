Teresa intenta convencer a Aníbal de acabar con Leonor

Sara comunica a Marcial y a Juan que doña Leonor sabe que ella es la bandolera del rifle. Esto le hace tomar una decisión transcendental: abandonar la banda.Sara cuenta a Adolfo los planes de doña Leonor para dar el golpe militar. Propone al periodista que desenmascare la trama para así volver a Madrid por la puerta grande.Alejandro explica al Chato sus planes para el atraco al banco. Este sale a buscar a Rafalín, que sigue son su mal de amores, porque necesitan su ayuda para el robo.

Teresa comienza a enredar a Aníbal sobre la posibilidad de la muerte de doña Leonor, mientras que la banquera confirma a Olmedo que ella está detrás de la muerte de Mendoza, pues no aceptaba sus chantajes.Al enterarse del combate de boxeo entre Jairo y el Sansón de Villareja, Adela y Pilar, angustiadas, intentan convencer a Jairo de que no pelee, pero éste no da su brazo a torcer.