Sara se enfrenta a Fernando por el informe secreto de la banca Velasco y le preguntadónde estuvo la noche de la muerte de Miguel. El banquero, sorprendido, se niega a contestar.

Jairo comunica a su familia la decisión de dejar su sueño de ser guardia civil. Después, setoma unas copas con Mendoza y sus mercenarios en la posada, pero Morales le separade ellos y le insta a que no frecuente esas compañías, no son guardia civiles. El agente intenta convencer a Olmedo para que dé otra oportunidad a Jairo, pero éste no le vepreparado para superar la instrucción en la academia.

Doña Leonor sigue maquinando para que la relación entre Teresa y Fernando dé frutos,por ello, contrata a Julieta para que le borde un juego de sábanas que regala a Teresa.Por su parte, Pepe recibe la triste noticia de la muerte de la tía abuela Filomena, que,además, le ha dejado en herencia a Julieta el taller de costura que tenía en Sevilla.

El tabernero oculta la información a su hija, porque viendo su insistencia en dejar lataberna y hacerse bordadora, está seguro que se irá del pueblo.

Asunción llega a la taberna para despedirse de todos, pero las disculpas del Padre Damián consiguen que cambie de opinión.Por último, el Chato quiere reconquistar a Lupe, pero cuando le lleva un regalo essorprendido en la habitación de la posada por Mendoza