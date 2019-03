"Pon un teniente Romero en tu vida"

La web de 'Bandolera' ha vivido una revolución en la última semana: cientos de comentarios y peticiones han tenido un único nombre; Miguel Romero.



No podemos pasar por alto la audiencia femenina que genera este chico. Definitivamente ¡el teniente os vuelve locas!. No habéis escatimado en halagos hacia el Guardia civil: "es caballeroso, con presencia, guapo, tímido..." algunas es lo primero que hacéis nada más llegar al trabajo "mi primera pausa en el trabajo la hago para meterme a revisar este rincón", y sabemos que habéis hecho de la ficha del personaje vuestro "rincón de Miguel".



Nos queda claro que este agente de la ley, interpretado por Carles Francino, lo tiene todo para que todas las mujeres caigan en sus redes y así lo habéis reflejado con una petición unánime a gritos.¡Queréis un Teniente Romero en vuestra vida! Pues dicho y hecho: aquí tenéis vuestra noticia, que estamos convencidos de que convertiréis en un interesante y divertido rincón de homenaje a este actor que os tiene encandiladas a todas las que os hacéis llamar 'Miguelistas'.



¿Quién no se dejaría arrestar por este treintañero de ojos azules?