Sophie Leduc

Sophie y Casas son los responsables de la investigación de la desaparición de dos mujeres dentro de un hospital de la capital. Comisarios ambos, Sophie no soporta la manera de hacer de la policía española, a la que no considera suficientemente profesional. Con un expediente perfecto, ha sido desde siempre un ejemplo dentro de la policía francesa. Mujer en un mundo de hombres, su escrupuloso cumplimiento de las normas y su eficiencia la han hecho llegar muy alto en el escalafón. Esta particular forma de ser le acarreará no pocos encontronazos con los hombres de Casas, más acostumbrados a saltarse las normas y a la improvisación.