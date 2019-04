Luisa Martín: "Bajo Sospecha consigue engañarte en cada capítulo"

ENTREVISTA LUISA MARTÍN

Luisa Martín interpreta a Lidia, la nueva jefa de enfermeras en Bajo Sospecha, una mujer que no está dispuesta a que le pasen por encima ni que le desobedezcan. "Desde que conocemos las despariciones la policía no deja de molestar haciéndonos a todos sospechosos y sin resolver el caso". Lidia confiesa que su personaje "está indigando por lo que está pasando y además me han asignado un enfermero que es un inútil: Víctor". Afirma que los guiones son impresionantes "consiguen engañar a cualquiera, esta segunda temporada es tan buena que va a dar la vuelta a la primera".