La suegra de Enrique pone en duda que su yerno se haya ido por su propio pie

Cuando la suegra de Enrique recibe ese sospechoso mensaje, acude al despacho del comisario Casas para hacerle llegar esa información. Que Enrique no se haya llevado sus pastillas para la rodilla, que no le haya hablado y usted y que le llame Kiko a su hijo y no Francisco, son algunas de las sospechas de la madre de su mujer. El comisario Casas pone en marcha a su equipo para buscar a Enrique...

