Carmen Castro

Madre de Alicia. Carmen, al casarse con Roberto, entró a formar parte de la familia Vega. Durante unos años trabajó en el restaurante de su suegro pero, cuando tuvo a los mellizos -Pablo y Alicia-, lo dejó para cuidarlos. No se arrepiente y no le importa que su lugar en el mundo esté al lado de sus hijos, especialmente ahora, que son tan pequeños...

Cuando desaparece su hija es como si le cortasen un miembro. En una familia dominada por hombres, no le importa enfrentarse a ellos y luchar porque las cosas se hagan como ella cree que se deben hacer. El matrimonio de Carmen no pasa por su mejor momento cuando su hija pequeña desaparece. Carmen siente que casi no tiene en quien confiar y eso la acercará a Laura, la nueva maestra (en realidad, la policía infiltrada que investiga el caso de su hija).