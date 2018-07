Así empieza Nikita

"Me llamo Nikita hace 6 años una unidad encubierta del gobierno mesacó de la cárcel y me obligó a ser una asesina. Hace tres años me escapé y desde entonces me están buscando". Asi comienza el primer capítulo de Nikita, la serie que estrena Mega el domingo a las 22:00. Después de que su protagonista se presente, vemos en escena a dos ladrones con extrañas caretas de animales, pero en el momento en el que van a huír aparece la polícia...

