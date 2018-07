MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 7 'APACHES'

Miranda sabe que si en algún momento El Chatarrero descubre que Carol y Miguel tienen un lío este querrá matarle, y Sastre acudirá en su ayuda. Ella no puede permitir que Sastre esté en peligro, y menos por algo que no le incumbe, y advierte a Carol de que no le busque problemas. "Si quieres a Miguel déjale, o deja al Chatarrero", le dice.