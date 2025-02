Nada es lo que parece, no tiene sentido: así es el tráiler de Ángela

Antena 3 ha lanzado el tráiler de Ángela, su nueva serie de suspense protagonizada por Verónica Sánchez, Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez. Este impactante thriller psicológico, que ya ha sido aclamado por la crítica tras su estreno en atresplayer, aterriza en el prime time de la cadena el próximo jueves 6 de marzo a las 22:45 horas.

Una inquietante historia donde nada es lo que parece

“Adictiva”, “impacta”, “conmueve”, “frenética”, “thriller perfecto”, son algunos de los términos que ha publicado la prensa especializada para describir la capacidad de Ángela para mantener la tensión desde el principio hasta el final. Una serie que ha sido igualmente aplaudida por las magistrales interpretaciones de su elenco, así como por sus desconcertantes giros de guion y sus temáticas de absoluta actualidad.

Porque en Ángela nada es lo que parece y lo que parece podría no ser real. Así, este thriller psicológico sumerge al espectador en un laberinto de confusión, jugando con la delgada línea entre la realidad y la imaginación de la protagonista. Episodio tras episodio, la serie mantiene la tensión hasta un desenlace impactante.

La nueva ficción de Antena 3, adaptación española de la exitosa serie británica Ángela Black (estrenada en 2021 en la cadena ITV), está protagonizada por Verónica Sánchez, que recibió un prestigioso premio Cygnus a Mejor Actriz por su personaje en la serie. Junto a ella, Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez forman el reparto principal, con un elenco que se completa con Ane Gabarain, María Isabel Díaz Lago, Iván Marcos, y las niñas Maia Zaitegui y Sua Díez, entre otros.

Ángela, la lucha en soledad de una mujer por la verdad y la libertad

Ángela lleva una vida aparentemente idílica de puertas afuera, tiene dos hijos fantásticos, un esposo encantador y una casa espectacular. Sin embargo, esta fachada es un fraude y cada vez le cuesta más esfuerzo mantenerla. Ángela es, en realidad, una mujer maltratada por un marido obsesivo que le ha convencido de que sin él no sería nada.

Hasta que un día aparece Edu, un atractivo joven que le desvela sorprendentes secretos de su marido y que está dispuesto a ayudarle eliminándolo de su vida. Sin embargo, Edu no es quién dice ser y Ángela descubrirá que todo formaba parte de un maquiavélico plan de su marido.

La protagonista descubrirá los oscuros secretos de su marido, pero el camino para destapar la verdad tendrá un precio muy alto. Obligada a enfrentarse no solo a su entorno, sino también a sus propios miedos, Ángela deberá demostrar que todo lo que vivió fue real. El control y la manipulación serán las cadenas que la empujen a cuestionar incluso su propia percepción mientras lucha por su libertad.