¡Ángela es detenida! Sus sospechas sobre Gonzalo le han llevado a amenazarle con un arpón

Ángela no puede más. Desde que Edu le confesó el supuesto plan de Gonzalo para acabar con ella, no ha sido capaz ni de salir a calle sin miedo. De hecho, ha estado a punto de sufrir un ataque de pánico en plena calle cuando estaba yendo a comprarse un nuevo teléfono.

El plan de Edu parecía claro, ella tenía que terminar con su marido antes de que él le asesinase a ella. Sin embargo, todo se ha precipitado demasiado rápido. Al ver a Edu aparentemente muerto y encontrarse a Gonzalo en la casa en la que se encontraba, ha decidido apuntar a su marido con un arpón.

“Has matado a Edu, mataste a Nekane y quieres matarme a mí”, le decía Ángela a su marido mientras le decía que le iba a disparar si se acercaba. Cuando la policía ha llegado, ella ha disparado sin querer teniendo la suerte de no haberle dado ya que se encontraba con una de sus hijas en brazos.

Finalmente, ha sido ella la que ha terminado esposada y en un coche de policía mientras Gonzalo trataba de tranquilizar a las dos pequeñas diciéndoles que “Mamá se pondrá bien”. ¡Increíble!