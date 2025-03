Ángela comienza a creer las palabras de Edu sobre Gonzalo: “No sé qué está pasando”

Edu parece haber aparecido en la vida de Ángela para ponerla patas arriba. Desde que le contó el maléfico plan que tiene para ella su marido, la mujer no ha sido capaz de verle con los mismos ojos.

Al principio pensaba que se trataba de una especie de broma pesada, pero con el paso de los días, cada vez le cuadra más su versión. Gonzalo ha decidido que las pequeñas no vayan al colegio y les ha preparado una sorpresa que ha inquietado muchísimo a Ángela.

Ella ha decido salir un momento de casa para encontrarse con Edu. Desconcertada e inquieta, parecía empezar a creerle: “No sé qué está pasando, no se si me estoy volviendo loca”, le ha dicho.

Él ha continuado con sus múltiples advertencias y pese a que ella ha decidido dar media vuelta y dejarle con la palabra en la boca, le ha advertido: “Tu marido es peligroso”.