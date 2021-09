Adam Jezierski es Medina en la décima temporada de 'Amar es para siempre'

Medina es un buscavidas. Empezó la carrera de psicología, pero la tuvo que dejar para cuidar de su padre Claudio, viudo y ciego. Claudio perdió la vista en un accidente y, estando ciego, conoció a la que se convertiría en su mujer. De ahí que Medina crea que el amor verdadero existe y que nace en las peores circunstancias.

Medina, aun pareciendo tan diferente a Sonia, no lo es tanto. Ambos comparten la misma cepa, la misma cara de la moneda: el miedo. Mientras que Sonia se aleja de las relaciones para no fracasar y que no le rompan el corazón. Medina se escuda en el “aún no he encontrado a la mujer de mi vida” para no comprometerse. En el fondo, son tal para cual.