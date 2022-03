Tina deja a Coral con el corazón partido tras descubrir la verdad

Algunas personas nunca cambian y, precisamente, eso es lo que piensa Coral de su madre. Una vez más, la bondadosa mujer que llegó a la Plaza de los Frutos rehabilitada y dispuesta a empezar una nueva vida, ha roto las ilusiones de su hija.

Tina cometió muchos errores en el pasado. Enganchada a la bebida y con un marido que las había abandonado, decidió eliminar su tristeza con hombres.

Por ese motivo, Coral se marchó lejos de los brazos de su madre, se crio con Paloma y sus padres en Carabanchel y con ellos aprendió el verdadero significado de la palabra familia.

Debido a su dura infancia, siempre tuvo muchas carencias y su comportamiento receloso se justificaba por la falta de una figura materna en su vida.

Sin embargo, Tina volvió a la Plaza de los Frutos. Explicó que llevaba tiempo rehabilitada y alejada de la bebida, y así quería intentar acercarse a su hija para ganarse su perdón.

No obstante, Coral no se lo puso nada fácil. El daño que le había hecho era muy grande. Por ello, la joven hizo hasta lo imposible para que no la contrataran en Garlo y que así se alejara de ella, pero Fran, al saber quién era, decidió tenderle la mano y la mujer demostró ser una gran trabajadora.

Tina se ganó el cariño y la confianza de todos en la juguetería y, poco a poco, el de Coral...Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era la misma persona y decidió darle una nueva oportunidad, pues pensaba que estaba vez iba a ser muy diferente.

Coral, embarazada, necesita contar con el apoyo de su madre ahora más que nunca, pero el episodio del atraco en Garlo ha acabado con sus ilusiones.

El atracador salió corriendo y dejó toda la recaudación en manos de Tina y, lejos de ser sincera con Raúl y devolver el dinero, lo guardó para gastarlo con su nuevo novio y en alcohol.

Al descubrirse la verdad de este asunto, Tina ha decidido huir sin mirar atrás y dejando a Coral con el corazón partido...Otra vez.