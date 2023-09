La razón por la que Lola luchará por su hija: “Quiero formar parte de su vida”

Manolita y Lola se han distanciado por toda la situación con Malena tras un fuerte enfrentamiento entre madre e hija.

El destino le ha puesto a Lola en su camino a Malena, y no va a quedarse de brazos cruzados para recuperarla. “Ahora que la he encontrado no pienso alejarme de ella”, le dice Lola a Manolita, rota de dolor por todo lo que está pasando.

Pero Manolita no encuentra fácil la situación ya que, legalmente, Malena es hija de los Quevedo. Trata de entender por lo que Lola está pasando, Manolita adoptó a Luisita y Marisol, y no sabe qué haría si alguien trata de quitárselas.

Las palabras encienden a Lola: “Lo único que quiero es formar parte de su vida, ¿tan difícil es de entender?”, pregunta Lola, con lágrimas en los ojos. Y Manolita continúa con su razonamiento: Lola perdió todo el derecho a ser su madre cuando renunció a ella.

Lola no está por la labor de perder a su hija una segunda vez, ahora que por fin la ha encontrado. “El destino ha querido que me reencuentre con mi hija, y no pienso quedarme de brazos cruzados”, sentencia Lola, poniendo punto y final a la discusión.